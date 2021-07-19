ضبط تشكیل عصابي تخصص في سرقة المشغولات الذھبیة بأسلوب "المغافلة" بالبحيرة







وبإرشادھم أمكن ضبط (18 قطعة مختلفة من الذھب المُقلد - مبلغ مالى - 5 ھواتف محمولة) جمیعھم من متحصلات تلك الوقائع.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.



ويأتي ذلك فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا لاسیما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامیة والتشكیلات العصابیة مرتكبى جرائم السرقة. وبمواجھتھم إعترفوا بإرتكابھم عدد (26) واقعة تحصلوا فیھا على كمیة من المشغولات الذھبیة بإستخدام سیارة " مستأجرة" تم ضبطھا وحیازتھم للأسلحة الناریة للدفاع عن نشاطھم الأجرامى، كما أضافوا ببیعھم المسروقات إلى (3 أشخاص وجمیعھم ملاك محلات بیع مصوغات ذھبیة بمدینة دمنھور بالبحیرة)، ولقد أمكن ضبط جمیع المسروقات لدى عملائھم المذكورین.

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة" بالبحيرة.وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمدیریة أمن البحیرة قیام (شخصین – ربتى منزل، لإثنین منھم معلومات جنائیة، وجمیعھم مقیمین بدائرة مركز شرطة إیتاى البارود بمحافظة البحیرة) بتكوین تشكیل عصابى تخصص فـى سرقة المشغولات الذھبیة عن طریق مغافلة مالكیھا وتبدیلھا بأخرى مُقلدة.وعقب تقنین الإجراءات تنسیقًا مع قطاع الأمن العام تم إستھدافھم وأمكن ضبطھم، وبحوزتھم (بندقیة خرطوش – 5 طلقات من ذات العیار – طبنجة مطموسة الأرقام).