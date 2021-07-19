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رئيس"دينية الشيوخ": عيد الأضحى سيظل رمزًا للتضحية والفداء

الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان أسامة
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قال الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن عيد الأضحى سيظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة لله عز وجل، وأدعو الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام والتنوع، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها، سائلا الله تعالى أن يعم الأمن والسلام في العالم كله.

وأضاف"عامر" فى بيان له، أدعو الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه صالح العباد والبلاد، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.

وتابع: "أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إلى أن جهود الرئيس السيسي المخلصة وبقيادته الحكيمة والرشيدة، وبتلاحم وتكاتف شعب مصر، سنعبر بعون الله كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ونستكمل مسيرة البناء والتنمية في كل المجالات، وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

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مجلس الشيوخ عيد الأضحى دينية الشيوخ

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