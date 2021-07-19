وزير النقل يعلن دخول برج القوصية بمحافظة أسيوط الخدمة

كشف وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير دخول برج القوصية بمحافظة أسيوط الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.



وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برج رئيسي و24 برج ثانوي و86 مزلقان ) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 76.5 % حيث تقوم الشركة بأعمال التشطيبات والتركيبات لعدد 6 أبراج على التوازي بمراحل متفاوتة وبرج القوصية بأسيوط هو تاسع برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى – مطاى - سمالوط) بمحافظة المنيا وبرج ديروط بمحافظة أسيوط، لافتا إلى أن برج القوصية بأسيوط والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 13 كم تتحكم في 54 سيمافور ضوئي وعدد 3 مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 12 موتور تحويلة وعدد 69 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى القوصية وديروط ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 121 كم من إجمالي ٢٥٠ كم.



كما أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل دخول برج إشارات طما الرئيسى وبرج إشارات مشطا الثانوى في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول ١٨٠ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول ١٨ كم وعدد ٩ مزلقانات.



وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٧ برج رئيسي و٣ برج ثانوي و٦٠ مزلقان ) وبذلك يكون تم حتى الآن دخول عدد ٥ برج إشارات رئيسية وعدد ١ برج ثانوى وهم ( جزيرة شندويل – المراغة – طهطا بلصفورة – طما - مشطا ) بطول ٥٥ كم من إجمالى ١٨٠ كم ودخول عدد ٢٠ مزلقان من إجمالى ٦٠ مزلقان، لافتا الى أن برج إشارات طما الرئيسى وبرج إشارات مشطا الثانوى يتحكم في عدد ٧٥ سيمافور ضوئي وعدد ٣٥ موتور تحويله وعدد ١٢٦ دائرة تراك كهربى.



وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف أسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات ويسهم هذا فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة لافتا الى أنه جار تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

