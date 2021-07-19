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"أردوغان": سنقضي العيد في ظروف أفضل بعد أن سيطرنا على كورونا

الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده سيطرت بشكل كبير هذا العام على جائحة كورونا، واتخذت خطوات للعودة للحياة الطبيعية وقضاء عيد الأضحى في ظروف أفضل من العام الماضي.

وهنأ "أردوغان" مواطنيه في رسالة نشرها يوم الاثنين، معلنا أن بلاده سيطرت "هذا العام بشكل كبير على الوباء، واتخذنا خطوات العودة للحياة الطبيعية، وسنقضي عيدا في ظروف أفضل".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "جميع المؤسسات اتخذت الإجراءات اللازمة لقضاء المواطنين عطلة عيد الأضحى بشكل آمن"، داعيا في نفس الوقت الأتراك إلى "الالتزام بأخذ اللقاحات وتطبيق الإجراءات الوقائية"، لافتا إلى أن مستوى التطعيم في تركيا جيد للغاية مقارنة مع المتوسط العالمي، مؤكدا عدم وجود أي مشاكل في توفير اللقاح.

وأعرب أردوغان عن الأمل في أن يكون اللقاح المحلي جاهزا للاستخدام بحلول نهاية العام الجاري.

كما أعلن بالمناسبة لمواطنيه "أنهم يواصلون العمل على تنمية البلاد وتعزيز الاقتصاد الحقيقي عبر الاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات بهدف بناء تركيا قوية وعظيمة".

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