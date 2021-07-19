عاجل.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وكان متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، قد صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي قيس سعيد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



كما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.



وتبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، داعيين الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

