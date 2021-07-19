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وزيرة البيئة تهنئ الرئيس والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك
الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:48 م
مارينا بشارة
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تتقدم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأصدق التهاني وأطيب التمنيات القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك راجية من المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا العربية والإسلامية، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبًا من كل سوء، وأن يُعيد علينا هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية بالخير واليمن والبركات.
كما تهنئ الدكتورة ياسمين فؤاد العاملين بالوزارة وجهازي شئون البيئة وتنظيم وإدارة المخلفات بهذه المناسبة، متمنية لهم موفور الصحة والعافية، والمزيد من التوفيق والسداد لما فيه صالح وطننا الحبيب مصر.
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