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القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار بعين شمس

الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
هبه عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي في القبض على 4 متهمين بالتنقيب عن الأثار بعين شمس.

و أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة عین شمس بمدیریة أمن القاھرة قیام ( 4 أشخاص – سیدة، لأحدھم معلومات جنائیة، وجمیعھم مقیمین بالقاھرة) بالتنقیب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطھم حال تواجدھم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إلیه " ملك المتھمة الخامسة "، وعُثر بداخلھا على (حفرة قطرھا 2×2 متر بعمق 2 متر - أدوات حفر)، وبمواجھتھم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقیامھم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الأثار.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.

ويأتى ذلك إستمرارًا لجھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة جرائم الإتجار فى القطع الآثریة، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبیھا والقائمین على أعمال الحفر بقصد التنقیب عن الآثار.

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عين شمس حوادث الفجر التنقيب عن الأثار

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