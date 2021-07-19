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رامز جلال يدعو بالشفاء لياسمن عبد العزيز

الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
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تمنى الفنان رامز جلال الشفاء العاجل للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد إجرائها لعملية جراحية، وذلك عبر صحفته الشخصيه موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام". 

نشر رامز جلال صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلق عليها قائلاً:" اللهم بحق هذه الأيام الكريمه اشفي ياسمن عبد العزيز شفاءً لا يغادر سقماً، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامه لولادك وأهلك وكل حبايبك اللهم امين "

والجدير بالذكر أن رامز جلال شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال برنامج "رامز عقله طار"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا. 

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