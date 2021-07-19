189 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات أوروبا

أفادت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الجارفة التى اجتاحت أوروبا الغربية خلال الأيام الماضية إلى 189 قتيلا.

وبحسب الشبكة الأمريكية، مازال مئات الأشخاص فى عداد المفقودين فى أعقاب موجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التى ضربت المنطقة.

وذكرت "سي إن إن"، أن جهود البحث والإنقاذ مازالت جارية فى محاولات للعثور على المزيد من الناجين أو الأشخاص العالقين بسبب الفيضانات، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الضحايا سقط فى ألمانيا.

وتسببت هذه الفيضانات العارمة، حتى الآن فى إحداث خسائر مادية كبيرة ودمار ليس فقط فى ألمانيا بل فى مناطق عدة ببلجيكا وهولندا ولكسمبورج.