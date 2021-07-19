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ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في مومباي الهندية لـ33 قتيلا

الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت صحيفة "Times of India" بأن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مدينة مومباي الهندية ارتفعت إلى 33 قتيلا.

ونقلت الصحيفة عن السلطات المحلية أن مقتل هؤلاء نتج عن وقوع انهيارين أرضين وانهيار مبنى، كما وقعت 3 حالات وفاة نتيجة صعق كهربائي. 

وأضافت أن مكتب الأرصاد الجوية الهندي أعلن مستوى الإنذار الأحمر بسبب الأمطار الغزيرة في مومباي. وكتبت أيضا أن العواصف تسببت في تعرض سكان المدينة لانقطاع التيار الكهربائي والمياه.

وكانت وسائل إعلام هندية أفادت سابقا بأن الانهيار الأرضي في مومباي أسفر عن مقتل 25 شخصا.

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