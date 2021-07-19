عاجل.. الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي

أعلن متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.



وصرح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي قيس سعيد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وأفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.

