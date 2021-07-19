Advertisements

البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعيد الأضحى

الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:54 م
البابا تواضروس ورئيس مجلس الشيوخ
البابا تواضروس ورئيس مجلس الشيوخ
ماريان ناجى
Advertisements
بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، ببرقية تهنئة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالي:
"السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
رئيس مجلس الشيوخ

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم في سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل إعلاء المصلحة العامة للمواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم دمتم في رعاية الله وحفظه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ عيد الأضحى البابا تواضروس

أخبار تهمك

هيئة الأرصاد تكشف بشرى سارة عن طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 11 ساعة

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 15 ساعة

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 15 ساعة

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 21 ساعة

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم البرتغال

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. السيسي يهنئ نظيره التونسي بعيد الأضحى

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

البابا تواضروس مهنئا السيسي بعيد الفطر: دمتم ودامت جهودكم لتحقيق آمال المصريين

البابا تواضروس يهنيء رئيس البرلمان بعيد الفطر المبارك

البابا تواضروس يهنئ "السيسي" بعيد الأضحى المبارك

البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الأضحى

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:54 ص

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

10:19 ص

هيئة الأرصاد تكشف بشرى سارة عن طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

10:04 ص

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

11:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس