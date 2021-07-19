Advertisements

محافظ قنا يتفقد محال المعرض الدائم لمنتجات الشباب بمنطقة ميدان المحطة

الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم الاثنين جولة تفقدية لمحال المعرض الدائم لمنتجات الشباب بمنطقة ميدان المحطة، برفقة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لدراسة المقترحات التى قدمها عدد من الشباب مستأجرى محال المعرض خلال اجتماع الأسبوع الماضى،والتى من شأنها زيادة حركة البيع والشراء والقيمة التنافسية لمحلات المعرض. 


وأوضح محافظ قنا  أن المعرض الدائم لمنتجات الشباب مقام على مساحة ٥١٠ متر، ويضم ٣٤ محل موزعة على طابقين، بالإضافة إلى صالة عرض بمساحة ٢٠٠ متر، مؤكدا أن المعرض يحتل موقعا استراتيجي متميزا وسط مدينة قنا، ويساهم فى رواج المنتجات المعروضة به، مشيرا إلى أن محال المعرض تستحق قيمة ايجارية أعلى من القيمة الحالية، ولذلك سيتم طرح هذه المحلات فى مزاد علنى عقب إنتهاء مدة التعاقد الحالية بعد عامين، بهدف تعزيز موارد المحافظة وتعظيم الإستفادة من الأصول التابعة لها. 


هذا ووجه " الداودى" المسئولين بدراسة المقترحات التى تم عرضها من قِبل مستأجرى تلك المحال، وإمكانية تنفيذها لتطوير المعرض وجذب المزيد من زواره، وزيادة حركة البيع والشراء. 


 يذكر  أن محافظة قنا انتهجت مؤخرا سياسة الطرح لتأجير الأصول التابعة لها من خلال المزاد العلنى لتحقيق أعلى سعر  بما يعود بالنفع على خزينة المحافظة.

أخبار تهمك

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم البرتغال

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

منذ ساعة و 28 دقيقة

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 14 ساعة

هيئة الأرصاد تكشف بشرى سارة عن طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 11 ساعة

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يهنئ نظيره التونسي بعيد الأضحى

منذ أقل من ساعة

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:54 ص

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

10:19 ص

هيئة الأرصاد تكشف بشرى سارة عن طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

10:04 ص

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

11:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس