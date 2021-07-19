حملة أمنیة بالقلیوبیة لضبط العناصر الإجرامیة والمحكوم علیھم الھاربین

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجریمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمدیریة أمن القلیوبیة بتوجیه حملة أمنیة مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستھدفت قریة مشتھر ومحیطھا بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مدیریة أمن القلیوبیة.. أسفرت جھودھا عن تحقیق العدید من النتائج الإیجابیة.



وتم ضبط (3) قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات الناریة بحوزة (4) متهمین وتم ضبط (11) قضیة مخدرات ضُبط خلالھا (كمیات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (12) متھم " لعدد 7منھم معلومات جنائیة".



كما تم ضبط (3) قطع سلاح أبیض وضبط (3) متھمین مطلوب ضبطھم وإحضارھم على ذمة قضايا وضبط (1) مراقب ھارب فضلا عن تنفیذ (4618) حكم قضائى متنوع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.. وجارٍ استمرار الحملات.



ويأتى ذلك فى إطار الجھود الأمنیة المبذولة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا، وإستھداف وضبط حائزى الأسلحة الناریة والذخائر غیر المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم علیھم الھاربین.