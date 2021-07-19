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وكيل "صحة قنا" يتابع عددا من المستشفيات لضمان سير العمل

الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تفقد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الإثنين، مستشفى الصدر، ومستشفى الحميات بمدينة قنا.

واطمأن خلال جولته على المرضى، والخدمات المقدمة لهم، وتأكد من الرعاية الطبية المتكاملة لهم، وتأكد أيضا من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والتزام الفريق الطبي بالطرق الاحترازية والوقائية اللازمة، وعلى النظافة والتطهير لأقسام المستشفيات.

وواصل "تاوضروس" جولته بتفقد عدد من الوحدات الصحية، حيث تفقد وحدة حي المصالح، ووحدة سيدي عمر، ووحدة سيدي عبدالرحيم بمدينة قنا؛ وذلك للتأكد من توافر الخدمة الطبية للمرضى، وقد تمت إحالة كافة المتغيبين للشئون القانونية، وخصم حافز التقييم الإضافي للمتغيبين.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بقنا على حرصه الدائم على توافر الخدمات الطبية بصورة متكاملة طوال الوقت للمرضى، ومعاقبة كافة من يقصر في أداء واجبه المهني.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا لسير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من سير العمل بها.

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