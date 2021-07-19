السعودية السعودية اليوم السعودية Advertisements بث مباشر.. خطبة عرفة من مسجد نمرة الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:56 م Advertisements شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية مسجد نمرة خطبة عرفة بث مباشر أخبار تهمك عاجل.. السيسي يهنئ نظيره التونسي بعيد الأضحى منذ أقل من ساعة مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ منذ حوالي 14 ساعة أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي منذ حوالي 15 ساعة هيئة الأرصاد تكشف بشرى سارة عن طقس نهاية الأسبوع (فيديو) منذ حوالي 3 ساعات "الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر منذ حوالي 15 ساعة عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل منذ حوالي 17 ساعة برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم البرتغال منذ ساعتين شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو) منذ حوالي 17 ساعة عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا" منذ حوالي 21 ساعة الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز منذ حوالي 3 ساعات أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور منذ حوالي 18 ساعة عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي منذ حوالي 22 ساعة وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق منذ ساعة و 23 دقيقة عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني منذ حوالي 11 ساعة الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 19 ساعة الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي منذ حوالي 22 ساعة موضوعات متعلقة عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "مسجد نمرة".. الموضع الذى خطب فيه الرسول حجة الوداع عاجل..اخبار السعودية اليوم | مسجد نمرة.. من خطبة الوداع إلى مُصلى عرفات بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة بث مباشر لصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا من مسجد نمرة "شؤون الحرمين": نجحنا في "ترجمة خطبة عرفة" إلى 6 لغات أهم المعالم في مشعر عرفات.. كل ما تود معرفته عن مسجد نمرة Advertisements