ضبط المتهمين بسرقة الدراجات الناریة بأسلوب المفتاح المصطنع بالأزبكية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكیة من ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله دراجة ناریة "مجھولة المصدر".



و بمناقشته عن مصدر الدراجة الناریة المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتھا حال توقفھا بإحدى الشوارع بدائرة القسم بأسلوب " المفتاح المصطنع "، وباستدعاء المجنى علیه تعرف على الدراجة الناریة المضبوطة واتھمه بالسرقة، وبتطویر مناقشة المتھم أقر بمزاولته نشاطًا إجرامیًا تخصص فى سرقة الدراجات الناریة بأسلوب " المفتاح المصطنع "، كما اعترف بارتكاب عدد ( 15) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات الناریة المُستولى علیھا بمكان إخفائھا لدى عمیلیه "سیئى النیة " (شخصان، مقیمان بدائرة مركز شرطة البدرشین بالجیزة)، وباستدعاء المجنى علیھم تعرفوا على الدراجات الناریة، واتھموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.



ويأتى ذلك في إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا لاسیما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامیة مرتكبي جرائم السرقة.