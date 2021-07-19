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"خلال أيام".. المواعيد المحتملة لموجة كورونا الرابعة في مصر

الإثنين 19/يوليو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
محمد العطار
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هناك عدد من المواعيد التي أعلنها المختصين بشأن حدوث الموجة الرابعة لفيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في مصر، وفقا لما يراه المسئولين من أوضاع بشأن الوباء.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

الموجة الرابعة.. خلال أيام
ومن جانبها، توقعت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا مصر خلال الأيام القليلة القادمة.

الموجة الرابعة.. سبتمبر
وفي نفس السياق، أعلن محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية أن الموجة الثالثة من كورونا مرت بسلام، متوقعا حدوث موجة رابعة من الجائحة مطلع أو منتصف سبتمبر المقبل.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة إن "الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في بعض الدول"، مستشهدا بزيادة الإصابات في بعض الدول المحيطة كتونس.

الموجة الرابعة.. نهاية أغسطس
وفي وقت سابق، قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه من المتوقع أن تكون   الموجة الرابعة من فيروس كورونا في نهاية أغسطس، مؤكدا أنه على المواطنين اتباع الإجراءات الوقائية وتناول اللقاح للحد من تأثير تلك الموجة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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