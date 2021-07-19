بعد تكريمها لنضال الشافعي..شروق العبد تستعد لإطلاق برنامجها الجديد على الراديو



تستعد المذيعة الشابة شروق العبد للتحضير لبرنامج راديو جديد عبر راديو "فالسكة"، ومن المقرر أن يتم بثه قريباً.



وقالت العبد، إن فكرة البرنامج تقوم على الإطار الكوميدي والترفيهي، كما فعلته في برنامجها السابق "جر شكل"، وحتى الآن لم تستقر على اسم البرنامج الجديد.



وقدمت شروق العبد 3 برامج أبرزهم برنامج لحظة، قدها ولا مش قدها، جر شكل، وهذا البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى حصدها لجائزة أفضل برنامج صاعد لعام 2020.



وأستضافت شروق عدد كبير من الفنانين والمطربين ونجوم المهرجانات في برامجها أهمهم (نضال الشافعي، سامح حسين، بدرية طلبة، محمد جمعة، شريف باهر. حسين غاندي، عمر كمال، عنبة، حمو بيكا، سعد الصغير، ريشا وسمارة).



الجدير بالذكر أن شروق العبد هي إحدى طالبات كلية الإعلام بأكاديمية الشروق قسم إذاعة وتليفزيون، وشقت طريقها في مجال الإعلام والإذاعة منذ سنوات، حتى أصبح لها اسمها في عالم الإذاعة، بالإضافة إلى إنها ممثلة مسرحية، وحصلت على لقب أفضل ممثلة في الجمهورية على مستوى جامعات ومعاهد مصر.