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عاجل.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس وزراء العراق

الإثنين 19/يوليو/2021 - 01:15 م
السيسي ورئيس وزراء العراق
السيسي ورئيس وزراء العراق
هدى عبدالرازق
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أفاد السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأعلن متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وصرح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي قيس سعيد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

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رئيس وزراء العراق تهنئة عيد الأضحى العراق السيسي

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