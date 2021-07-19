آرسنال يفسح الطريق أمام يوفنتوس لضم نجم ساسولو

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي حصل على دفعة معنوية كبيرة بشأن إحدى الصفقات المهمة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأن يوفنتوس وآرسنال الإنجليزي يتنافسان على التعاقد مع الإيطالي مانويل لوكاتيلي نجم خط وسط ساسولو في الصيف الحالي.





وأكد فابريزيو رومانو أن يوفنتوس يتصدر السباق دائمًا على التعاقد مع لوكاتيلي وحدد موعدًا جديدًا لمقابلة مسئولي ساسولو كما أن لوكاتيلي لا يزال يدفع من أجل الانتقال إلى السيدة العجوز.





وأوضح فابريزيو رومانو أن آرسنال مستعد لدفع المبلغ الذي طلبه ساسولو والبالغ قدره 40 مليون يورو لكن مسئولي النادي اللندني يتمسكون بفكرة عدم التوقيع مع أي لاعب غير سعيد ومقتنع بنسبة 100% بخطوة انضمامه إلى المدفعجية.





وأشار فابريزيو رومانو إلى أن تقارير صحفية إيطالية زعمت أن يوفنتوس قدم 30 مليون يورو لساسولو بالإضافة إلى إقحام أحد اللاعبين في الصفقة التي يفضل السيدة العجوز أن تكون على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.



