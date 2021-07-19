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ضبط لحوم مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق في الشرقية

الإثنين 19/يوليو/2021 - 01:58 م
اللحوم مجهولة المصدر
اللحوم مجهولة المصدر
سمر السيد
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قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بحملة علي محلات الجزارة والثلاجات، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 14 محضر ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على ٨٠ كيلو لحوم للذبح خارج السلخانة بمنطقه صان والقصبي شرق والقصبي غرب والمساعيد والناصريه والمأمور.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بالتنسيق مع إدارة التموين كفر صقر بحملة على محلات الجزارة وتم تحرير محضر برقم ١٥٢٠ جنح طوارئ أمن دولة وتم التحفظ على ٤٠ كيلو جرام لحوم مجمدة مجهولة المصدر.

يجدر الإشارة إلى أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات (الصحه والتموين والطب البيطري) بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محال الجزارة للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.
ضبط لحوم مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق في الشرقية
ضبط لحوم مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق في الشرقية
ضبط لحوم مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق في الشرقية
ضبط لحوم مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق في الشرقية

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محافظ الشرقية لحوم مجهولة المصدر الشرقية

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