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محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة بعيد الأضحى المبارك

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء الريس
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قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يرفع الله عنا الوباء الحالي.


وأكد  محافظ بورسعيد على أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما بعث المحافظ برسالة تهنئة لجميع أفراد الجيش الأبيض والقوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم للحفاظ على امن المواطنين وسلامة الوطن، داعيا الله أن يحمى مصر وأبناءها من كل سوء.

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