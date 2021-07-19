"فيها حاجة حلوة".. أقباط يهنئون إخوانهم المصريين بعيد الأضحى

في صورة جميلة تدل على الوحدة الوطنية بين المصريين، عمل عدد من الأقباط على تهنئة المسلمين بعيد الأضحى المبارك، تلك المناسبة التي تحتفل بها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.



المطران سامي فوزي

وفي هذا السياق، أرسل رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الدكتور سامى فوزي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وقال الدكتور سامي فوزي - في نص البرقية -: "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أساقفة وقساوسة وشعب إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، أقدم خالص التهانئ والأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر باليمن والبركات"، داعيا الله القدير أن ينهى الوباء الذى يهدد شعوب العالم، ويحفظ مصر وشعبها من كل شر.





كما أرسل المطران سامى فوزى ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





كما هنأ وفد من قساوسة الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، برئاسة المطران سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك

كما هنأ مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، والشعب المصرى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأوضحت الكنيسة الكاثوليكية فى بيان لها "نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم."





القس أندريه زكي

كما هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، ووفد من قيادات الطائفة الإنجيلية، بعيد الأضحى المبارك.



وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، "نتمنى لفضيلتك ولجميع المسلمين في مصر والعالم دوام السلام والصحة والمحبة، ولبلادنا التقدم والازدهار، ونعتز بالعلاقة المتميزة مع فضيلتكم، قيمة إنسانية عظيمة، ومصدر للسلام والعيش المشترك".



البابا تواضروس

وفي الساعات الأخيرة، هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





وأرسل قداسته برقية تهنئة للرئيس، هذا نصها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية أحب أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهانى القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يعينكم على مواجهة الأخطار والتحديات التى يواجهها الوطن ويمتعكم بالصحة والقوة، ويبارك جهودكم المخلصة التى تبذلونها فى استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق طموحات وآمال المصريين".



واختتم قائلا: "دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".



