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محافظ بورسعيد يطالب المواطنين وأصحاب محلات الجزارة بالذبح في المجازر

الإثنين 19/يوليو/2021 - 01:53 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن استمرار الحملات علي الأسواق والمخابز وكافة القطاعات الخدمية، والتى يتردد عليها المواطنون، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك،

وتابع محافظ بورسعيد من خلال غرفة عمليات المحافظة جاهزية المجازر الحكومية المتواجدة بمنطقة حظائر القابوطي الجديد بجنوب بورسعيد والتأكد من انتظام سير العمل بها، استعدادًا لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى طوال أيام العيد، مؤكدًا على توافر الصرف والمياه الجارية ومصادر للكهرباء بديله فى حالة حدوث انقطاع للكهرباء داخل المجازر حفاظًا على سلامة اللحوم أثناء عمليات الذبح.

كما شدد محافظ بورسعيد علي رئيس حي الجنوب، بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح وآثاره من الدماء وروث الحيوانات بالمجازر، فضلًا عن إجراء أعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطه الخارجى قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حفاظًا على سلامة الجميع.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بالمرور على الشوارع الرئيسية والفرعية كل فى نطاقه للتأكد من تكثيف أعمال النظافة مناشدًا المواطنين الالتزام بذبح الأضاحى بالمجازر، وعدم الذبح أمام المنازل بالشوارع لضمان سلامة اللحوم والحد من التلوث البيئى وانتشار الأمراض والأوبئة.

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محافظ بورسعيد بورسعيد الذبح فى المجازر

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