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رامى جمال يتعاون مع الشاعر أحمد راؤول في أغنية جديدة(تفاصيل)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يتعاون المطرب رامى جمال مع الشاعر أحمد حسن راؤول في أغنية جديدة، من المقرر طرحها بعد عيد الأضحى المبارك، وهي من توزيع أمين نبيل وألحان محمد حمزة.


وفي سياق آخر، طرح رامي جمال مؤخراً أغنية "قلة الإحساس"عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً، وهي من ألحانه وكلمات جمال الخولى وتوزيع وميكس وسام عبدالمنعم.


والجدير بالذكر أن رامي جمال طرح في عيد الفطر الماضي، أغنية "دقيقة واحدة"، وهي من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مابتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي.

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