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سيد عبد الحفيظ يحذر نجم الأهلي

الإثنين 19/يوليو/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرا شديد اللهجة إلى لاعب الفريق الأول، خلال الساعات الماضية.

وتحدث مدير الكرة مع المغربي بدر بانون مدافع الفريق، وطالبه بالعودة في موعده المحدد وعدم التأخير عن موعد انطلاق التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يستأنف المارد الأحمر تدريباته الجماعية، غدٍ الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، يوم الخميس المقبل بالدوري العام.

 ويتواجد بانون في الوقت الحالي بالمغرب، من أجل قضاء إجازته لمدة يومين بعد الحصول على إذن من مدير الكرة، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية دون رد بالمباراة التي أقيمت أول أمس على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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