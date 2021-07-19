سمير غانم وحلمي وهنيدي وعز وتامر حسني وشيكو وهشام ماجد نجوم عيد الأضحى على شاشة MBC مصر





تحتفل شبكة قنوات "MBC مصر"، بعيد الأضحى بعرض مُختارات مميزة من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، من خلال خريطة برامجية شاملة بداية من "الإثنين" المُقبل حيث تبدأ بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام العاشرة صباحاً، وتنقل مُباشرة جانب من مناسك الحج حتي السابعة مساءً.



ثم تعرض في تمام الثانية عشر مساءً فيلم "الرسالة" بطولة عبد الله غيث، ومني واصف. وعلى مدار أيام العيد وبداية من يوم الثلاثاء تعرض قناة "MBC مصر" يومياً فى الحادية عشر صباحاً حلقات مُجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر"، وتعرض قناة "MBC مصر" يومياً طوال أسبوع العيد في تمام العاشرة مساء فيلم عربي، حيث تعرض "الإثنين" فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، أكرم حسني، و"الثلاثاء" فيلم "حملة فريزر" بطول شيكو، هشام ماجد، و"الأربعاء" فيلم "عنتر إبن إبن شداد" بطولة محمد هنيدي، باسم السمرة، و"الخميس" فيلم "الخلية" بطولة أحمد عز، محمد ممدوح، و"الجمعة" فيلم "لف ودوران" بطولة أحمد حلمي، دنيا سمير غانم.







وتحتفي قناة "MBC مصر" خلال أيام العيد بالفنان الكبير الراحل سمير غانم حيث تعرض يومياً في تمام الثالثة عصراً مسرحية من بطولته، حيث تعرض "الثلاثاء" مسرحية "الزهر لما يلعب"، و"الأربعاء" مسرحية "سيبوني أغني"، و"الخميس" مسرحية "مراتي زعيمة عصابة"، و"الجمعة" مسرحية "دو ري ما فاصوليا".







وبداية من يوم الثلاثاء تعرض قناة "MBC مصر" يومياً فى تمام الثانية عشر ظهراً فيلم هندي، حيث تعرض "الثلاثاء" فيلم "سوبر 30" بطولة هيريثك روشان، وميرنال ثاكور، وتعرض "الأربعاء" فيلم "سفاحين الهند" بطولة اميتاب باتشان، وعامر خان، وكاترينا كيف، وتعرض "الخميس" فيلم "المتمرد3"، بطولة تايجر شروف، وشراداها كابور، وديشا باتاني، وتعرض "الجمعة" فيلم "مسافري الحب" بطولة سلمان خان، و"آيوش شارما"، و"أرينا حسين"، وتعرض يوم السبت فيلم "فتاة الأحلام" بطولة ايوشمان كورانا، ونوشرات بهروشا، وفيجاي راز.







وتعرض قناة "MBC مصر2" يومياً في سهرتها الأولي بداية من الساعة 12 مساءً فيلم أجنبي، حيث تعرض يوم "الثلاثاء" فيلم "حياة" بطولة رايان رينولدز، وريبيكا فيرجسون، وتعرض يوم "الأربعاء" فيلم "جريمة في قطار الشرق" بطولة جوني ديب، وميشيل فايفر، وديزي ريدلي، وتعرض يوم "الخميس" فيلم "الثمانية المكروهون" بطولة صامويل جاكسون، وكورت راسل، وجينيفر جيسون لي، وتعرض يوم الجمعة فيلم "رجل الغزل" بطولة جاي بيرس، وبيرس بروسنان، وميني درايفر، وتعرض يوم السبت فيلم "لوجان" بطولة هيو جاكمان، ودافني كين.