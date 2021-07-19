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منسق "حياة كريمة" بكفرالشيخ: إنشاء مجمع حكومي موحد لخدمة أهالي "البصراط"

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال إسلام جبر، منسق عام مبادرة " حياة كريمة" بكفر الشيخ، إنه يتم حاليا هدم مقر الجمعية الزراعية القديم بقرية البصراط التابعة لمركز مطوبس تمهيدا لإنشاء مركز خدمات حكومي مطور موحد علي أحدث طراز لخدمة أهالي القرية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويشهد مركز مطوبس العديد من الأعمال ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة،فتم إدراج مركز مطوبس ب 5 وحدات محلية و18 قرية أم ونحو 187 تابع وتهتم المبادرة على رفع مستوى جميع الخدمات المقدمة في القرى للارتقاء بها ومن بين أعمال البرنامج فكرة مجمعات الخدمات الحكومية والتي تتلخص في إنشاء مبنى مجمع في كل وحدة محلية قروية يقدم الخدمات الحكومية لأبناء القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية.

ويتضمن المبنى اسم «مجمع خدمات المواطنين تحيا مصر» سجل مدني ومكاتب للبريد ووحدة للتضامن الاجتماعي ومجمعات للخدمات الزراعية وأخرى للخدمات الأمنية، وفي نفس التوقيت هناك تأكيد على أهمية تحسين جودة خدمات الاتصالات عن طريق رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى المستهدفة، وستنهى هذه المجمعات معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات،وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة في سهولة ويسر،وتبلغ المساحة الإنشائية والفراغات العامة حول المبنى حوالى 700 متر.

ويضم كل مجمع مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ومكتب التموين، الشهر العقاري والسجل المدني ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعى،وكما تضم مركز تكنولوجي مصغر يعمل مكتب أمامي لكافة هذه الجهات،وتصميم مباني مجمعات الخدمات الإجرائية يراعى الطبيعة العمرانية في الريف المصري والبعد الثقافي،ويراعى بعد الإتاحة وإمكانية الوصول لهذه الخدمات للفئات الخاصة بذوي الهمم والنساء وكبار السن، كما تم عمل مجسات كوبري الملاحة 1،وإحلال وتجديد كوبري آخر بقرية الجزيرة الخضراء.

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