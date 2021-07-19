ألمانيا تعلن ارتفاع إصابات كورونا في البلاد

شهدت ألمانيا، ارتفاعًا في إصابات كوفيد-19، لكن بشكل طفيف، بعد وصوله إلى مستوى 10 حالات لكل 100 ألف نسمة في 7 أيام أمس الأحد.

وأعلنت السلطات الألمانية، ارتفاع المؤشر اليوم الاثنين إلى 10.3 عدوى أسبوعية، وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ لأمراض الفيروسية.

وأشارت السلطات الصحية الألمانية، إلى أن 46% من الألمان حصلوا بالفعل على اللقاح بالكامل، بينما ترتفع النسبة في حالة من حصلوا على جرعة واحدة منه إلى 60% تقريبا، بحسب إحصاءات معهد روبرت كوخ.