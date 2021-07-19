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ألمانيا تعلن ارتفاع إصابات كورونا في البلاد
الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:08 م
وكالات
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شهدت ألمانيا، ارتفاعًا في إصابات كوفيد-19، لكن بشكل طفيف، بعد وصوله إلى مستوى 10 حالات لكل 100 ألف نسمة في 7 أيام أمس الأحد.
وأعلنت السلطات الألمانية، ارتفاع المؤشر
اليوم الاثنين إلى 10.3 عدوى أسبوعية، وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ لأمراض الفيروسية.
وأشارت السلطات الصحية الألمانية، إلى أن
46% من الألمان حصلوا بالفعل على اللقاح بالكامل، بينما ترتفع النسبة في حالة من حصلوا
على جرعة واحدة منه إلى 60% تقريبا، بحسب إحصاءات معهد روبرت كوخ.
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