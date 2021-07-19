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تعرف على تفاصيل حالة نوال الزغبي بعد تعرضها لتسمم في سوريا

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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استقرت حالة النجمه نوال الزغبي، بعد تناولها أدوية كتبها لها الطبيب المعالج لحالها، وقد تعرضت منذ أيام قبل حفلها الأخير في سوريا لتسمم.

و طرحت الزغبي، الإعلان التشويقي لأولى أغنيات ألبومها الجديد عكس الطبيعة عبر حسابها بموقع تويتر.

الأغنية بعنوان ارقص، وتم طرح الڤيديو التشويقي للكليب من ألبوم عكس الطبيعة والذي سيبصر النور قريباً جداً كأول إصدارات الألبوم الذي صورت أغانيه مع المخرج فادي حداد.
وكانت الزغبي قد طمأنت جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لتسمم، ورغم تعبها قررت أن تحيي الحفل في سوريا احتراما للجمهور.
وعلقت: ‏قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق الشيراتون بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي.. الحقيقة اني حتى قبل ما أوصل على الاوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن.. هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح..

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