تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى 2021

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا يكشف عن تفاصيل حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021، مؤكدة أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.





حالة الطقس أول يوم العيد

وأوضحت الأرصاد أن الطقس يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات





حالة الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





نشاط للرياح

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن غدا الثلاثاء، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.





أمطار خفيفة

وأوضحت الأرصاد أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.





درجات الحرارة غدا