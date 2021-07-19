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تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى 2021

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا يكشف عن تفاصيل حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021، مؤكدة أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس أول يوم العيد
وأوضحت الأرصاد أن الطقس يكون مائل  للحرارة  رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

حالة الطقس ليلا
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

نشاط للرياح
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن غدا الثلاثاء، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

أمطار خفيفة
وأوضحت الأرصاد أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

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