بهذه الكلمات..نهى عابدين تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى



حرصت الفنانة نهى عابدين على تهنئة الشعب المصري و العربي بمناسبه حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلاص حسابها الشخصي موقع تبادل الصور و الفديوهات " انستجرام " .



نشرت نهى عابدين صوره جديده لها، وعلقت عليها قائلة:" كل سنه وانتوا طيبين عيد سعيد علينا جميعاً ".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نهى عابدين الدراميه مسلسل "خلي بالك من زيزي " وهو بطولة أمينه خليل ، محمد ممدوح ، علي قاسم ، نهي عابدين ، بيومي فؤاد ، اسمتدتء جلال ، ومن إخراج كريم الشناوي ، تأليف مريم نعوم .