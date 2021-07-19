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بهذه الكلمات..نهى عابدين تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
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حرصت الفنانة نهى عابدين على تهنئة الشعب المصري و العربي بمناسبه حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلاص حسابها الشخصي موقع تبادل الصور و الفديوهات " انستجرام " .

نشرت نهى عابدين صوره جديده لها، وعلقت عليها قائلة:" كل سنه وانتوا طيبين عيد سعيد علينا جميعاً ". 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نهى عابدين الدراميه مسلسل "خلي بالك من زيزي " وهو بطولة أمينه خليل ، محمد ممدوح ، علي قاسم ، نهي عابدين ، بيومي فؤاد ، اسمتدتء جلال ، ومن إخراج كريم الشناوي ، تأليف مريم نعوم .

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