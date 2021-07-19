قبل عيد الأضحى.. شواطئ الإسكندرية ترفع شعار "لا للمخدرات والكحوليات"(صور)

ونوه اللواء جمال رشاد، بأنه تم تكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي الشواطئ. لافتًا إلى ضرورة تعاون رواد الشواطئ والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها، والالتزام بمواعيد نزول البحر، ومتابعة نسب إشغال الشواطئ علي الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الازدحام.



رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، شغار "لا للمخدرات والكحوليات" في شواطئها من أجل القضاء على إدمان المخدرات والمشروبات الكحولية، وما تبعه من حملات رقابية كبرى، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك.وقال اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، إنه في إطار خطة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لمواجهة إدمان المخدرات والمشروبات الكحولية، استقبل شاطئ المندرة المميز صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الذي أطلق مبادرة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات".وأضاف، أن المبادرة تستهدف توعية ما يقرب من 10 آلاف شاب من المصطافين بالشواطئ وأسرهم أسبوعيا، من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطي المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطي لدى الشباب، مؤكدًا أن المبادرة لاقت قبولا كبيرًا من جانب المصطافين وأسرهم.وأكد أنه يتم العمل في كافة الجوانب، لتحقيق الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من الممنوعات، حيث تم ضبط ممنوعات "مخدرات" من مجموعة من الشباب بشاطئ ستانلي وتم تسليمهم للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم مصادرة زجاجات مشروبات كحولية على شاطئ الإسكندر وتم التخلص منها.في سياق متصل، شهدت شواطئ الإسكندرية، حالة من التأهب لاستقبال المصطافين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات احترازية مشددة.