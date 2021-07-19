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رئيس "نقل النواب" يُهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:21 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
دينا عبد الستار
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هنأ النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومؤسسات الدولة، والشعب المصري، والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والرخاء.

وقال "عابد" في بيان له، إن عيد الأضحى المبارك بجميع دلالاته الدينية رمزًا للعطاء والفداء والتضحية ومصر تستقبل عيد الأضحى هذا العام بشكل مختلف مع بداية تدشين الجمهورية الجديدة، بإطلاق أكبر مشروع قومى ضخم عملاق يحمل منظومة خدمات متكاملة تحت وهي " مبادرة حياة كريمة " والتى أدخلت الفرحة والسرور على قرى ونجوع وريف مصر.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات، إلى أن مبادرة حياة كريمة هذا المشروع العملاق فخر لكل مواطن مصري، مؤكدًا أن هذا المشروع القومى أبهر العالم ولفت الأنظار للجمهورية الجديدة وهى تطلق أهم مشروع قومى عالمى يساهم في بناء الإنسان وتغيير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصري وتمكين المواطن من الحصول على كل الخدمات الأساسية وذلك بفضل الجهود المضنية من القيادة السياسية، الذي مهد طريق التنمية الشاملة والرخاء مع امتلاك الأدوات لإرساء الأمن والاستقرار.

وأكد عابد، أن القيادة السياسية المصرية أثبتت للعالم كله أن مصر قادرة على بناء تنمية حقيقية بسواعد أبنائها المخلصين، وخلق حياة أفضل للمواطن المصري بالبناء والتنمية وإقامه مشروعاتها العملاقة، وتطوير وإقامه الطرق والكبارى وتطوير وإنشاء البنية التحتية، والقضاء على العشوائيات، وإقامه المدن الذكية،وغيرها من المشروعات القومية الضخمة.

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مجلس النواب عيد الأضحى علاء عابد السيسي

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