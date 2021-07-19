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تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
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ننشر لكم في السطور التالية خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية،  حيث يوافق اليوم الاثنين 19 يوليو 2021، وقفة عرفات، ويحرص المسلمين على صيام هذا اليوم والتقرب للمولى عز وجل بالدعاء، وعن موعد آذان المغرب والإفطار إليكم التالي:

موعد آذان المغرب في القاهرة
صلاة المَغرب 6:57 PM

موعد آذان المغرب في الاسكندرية
صلاة المَغرب 7:04 PM

موعد آذان المغرب في  أسيوط
صلاة المَغرب 6:53 PM

موعد آذان المغرب في أسوان
صلاة المَغرب 7:14 PM

موعد آذان المغرب في بني سويف
صلاة المَغرب 6:55 PM

موعد آذان المغرب في شرم الشيخ
صلاة المَغرب 6:40 PM

موعد آذان المغرب في السويس
صلاة المَغرب 6:51 PM

موعد آذان المغرب في المنصورة
صلاة المَغرب 6:58 PM

موعد آذان المغرب في الأقصر
صلاة المَغرب 6:42 PM

موعد آذان المغرب في الغردقة
صلاة المَغرب 6:41 PM

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