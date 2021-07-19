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تعرف على الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الأضحى

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
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ساعات قليلة ويبدأ عيد الأضحى المبارك، بعد انتهاء يوم عرفة والوقوف على جبل عرفات، ويحرص المسلمين على ترديد تكبيرات العيد، لذا يبحثون عن الصيغة الصحيحة لترديد تكبيرات عيد الأضحى وهي كالتالي:

صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك
حددت دار الإفتاء، صيغة تكبيرات عيد الأضحى، وهي: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وأوضحت الإفتاء أن الفقهاء نصوا عليها في كتبهم، ومنهم الإمام الشافعي، حيث كتب: "وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".

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