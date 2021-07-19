بعد تأهل الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية





















بعدما فاز فريق الأهلي لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في التاريخ ليصبح ثاني فريق يتأهل لكأس العالم للأندية 2021 وستستضيف اليابان كأس العالم للأندية الحالي نهاية هذا العام وستقام. في قطر عامي 2019 و 2020 بعد عامين من عودة كأس العالم للأندية هناك، شهدت نهائيات كأس العالم الأخيرة مشاركة الأهلي ونجح في الفوز بالميدالية البرونزية.





وفاز فريق تشيلسي الإنجليزي الذي تأهل لكأس العالم للأندية بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدف نظيف في النهائي، وأصبح أول فريق يتأهل لكأس العالم للأندية.





بالإضافة إلى بطولة الدوري الياباني تضم بطولة كأس العالم للأندية أيضًا بطولات العالم في ست قارات، لأنها الدولة المضيفة للبطولة العالمية.





وحاليًا الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية هي الأهلي المصري وتشيلسي الإنجليزي وسيتم تأكيد ممثل اتحاد أوقيانوسيا في 31 يوليو من هذا العام، وسيتم اختيار فريق للمشاركة بعد ما تم إلغاء البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا.





وتحدد البطولة الآسيوية يوم 27 نوفمبر حيث دخلت المباراة دور الـ16 وتحدد البطولة اليابانية في المباراة التي تنتهي يوم 4 ديسمبر.





وسيتم تأكيد بطل أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى “CONCACAF” يوم 28 أكتوبر حيث دخلت المباراة نصف النهائي ومن المقرر أن تقام المباراة في أغسطس وسبتمبر.





وسيتم تحديد بطل كوبا ليبرتادوريس “أمريكا الجنوبية” في نوفمبر من العام المقبل حيث دخلت المنافسة ربع النهائي وستقام المنافسة في الفترة من 10 إلى 12 أغسطس.





ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية التي يحق للعلي وتشيلسي المشاركة فيها في اليابان نهاية هذا العام ويحدد “الفيفا” موعد المباريات لاحقا.