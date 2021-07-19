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موعد أولى مباريات ميلان في الكالتشيو 2021 - 2022

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف رابطة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، عن مباريات الموسم الجديد 2021 / 2022، وسط مواجهات نارية من العيار الثقيل.

وأوقعت القرعة نادي ميلان في مواجهات قوية في الأسابيع الأولى على رأسها مواجهتي لاتسيو ويوفنتوس في الجولتين الثالثة والرابعة على التوالي.

ومن المقرر أن يلتقي ميلان أمام نادي سامبدوريا، في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، وذلك يوم 22 من شهر أغسطس المقبل.

وحصل ميلان الموسم الماضي، على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة، في اللقب الذي توج به غريمة التقليدي إنتر ميلان.

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