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محمد عدوية ينتهي من تسجيل أغنية جديدة (تفاصيل)
الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:37 م
أروى حمدي
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انتهى الفنان محمد عدوية من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "ناس وداسوا بافترا "، ومن المُقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية:"جابوا جابوا جابوا سيرتي.. قلبوا قلبوا بقوا ضدي، غلبوا عندي..منهم زادت حيرتي..ناس وداسوا بإفترا… فى الرأس هموم متلتلة…طب ليه يا دنيا مش كده" .
وفي سياق آخر، قدم المطرب محمد عدوية مؤخرًا تتر مسلسل "ورا كل باب"، والأغنية من كلمات عماد عبيد وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هارون .
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