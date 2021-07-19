محمد عدوية ينتهي من تسجيل أغنية جديدة (تفاصيل)



انتهى الفنان محمد عدوية من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "ناس وداسوا بافترا "، ومن المُقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وتقول كلمات الأغنية:"جابوا جابوا جابوا سيرتي.. قلبوا قلبوا بقوا ضدي، غلبوا عندي..منهم زادت حيرتي..ناس وداسوا بإفترا… فى الرأس هموم متلتلة…طب ليه يا دنيا مش كده" .



وفي سياق آخر، قدم المطرب محمد عدوية مؤخرًا تتر مسلسل "ورا كل باب"، والأغنية من كلمات عماد عبيد وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هارون .