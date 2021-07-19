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محمد عدوية ينتهي من تسجيل أغنية جديدة (تفاصيل)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
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انتهى الفنان محمد عدوية من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "ناس وداسوا بافترا "، ومن المُقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب". 

وتقول كلمات الأغنية:"جابوا جابوا جابوا سيرتي.. قلبوا قلبوا بقوا ضدي، غلبوا عندي..منهم زادت حيرتي..ناس وداسوا بإفترا… فى الرأس هموم متلتلة…طب ليه يا دنيا مش كده" .

وفي سياق آخر، قدم المطرب محمد عدوية مؤخرًا تتر مسلسل "ورا كل باب"، والأغنية من كلمات عماد عبيد وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هارون .

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