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تعرف على أسعار حفل أنغام في حفلات صيف جدة

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفلاً غنائياً ضخماً في المملكة العربية السعودية وذلك يوم 24 يوليو الجاري، ضمن حفلات صيف جدة.


ومن المقرر أن يشاركها في الحفل محمد شرنوبي، وتامر عاشور،  ليقدم كل منهم فقرة غنائية بمفرده على مسرح الحفل بمركز "جدة سوبر دوم"، وقد تبدء أولى فقرات الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتباع تذاكر حفل أنغام في السعودية، في ست فئات بأسعار تبدأ من 490 ريالًا، أي ما يوازي 2000 جنيه، وتتدرج أسعار التذاكر 785 ريالًا، ثم 980 ريالًا، أما تذكرة "VIP" تبلغ قيمتها 1900 ريال، أما تذكرة "VVIP" بـ 2450 ريالًا، بينما تبلغ قيمة تذكرة الـ "ROYAL" التي تعتبر أعلى فئة في التذاكر، 2900 ريال سعودى أي ما يتجاوز 12 ألف جنيه.

وتضع الشركة المنظمة للحفل قواعد مشددة للحضور من أبرزها اقتصار دخول الحفل على الحاصلين على لقاح «كوفيد -19»، الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة متر ونص، قياس درجة الحرارة عند الدخول، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة أو نظهر عليه أعراض الإصابة بالڤيروس كما يُحظر الدخول من غير «الكمامات» المطلوب ارتداؤها طول الوقت، بالإضافة إلى أحقية الجهة المنظمة في رفض دخول وإخراج أي شخص تعتبر سلوكه غير لائق وفقا لتقديرها الخاص.

وتشهد فعاليات صيف جدة التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عدد من الحفلات التي يحييها أكبر نجوم الوطن العربي، من بينها حفل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يطل على جمهوره في السعودية للمرة الأولى، يوم الجمعة 23 يوليو الجاري، رابع أيام عيد الأضحى، ويصل سعر التذكرة في الفئة الأعلى «الملكية» إلى 2.250 ريال سعودي وهو ما يوازي 9.450 ألف جنيه مصري.

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