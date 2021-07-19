بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

يرغب نادي بيراميدز، الظفر بخدمات محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار الصفقة التبادلية التي سيبرمها الفريقين خلال الفترة المقبلة.





وشهدت الآونة الأخيرة اتفاقا بين الزمالك وبيراميدز علي إبرام صفقة تبادلية، نظراً للعلاقات الطيبة بينهما، حيث عرض الزمالك الثنائي محمد عواد حارس مرمى الفريق، وعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، في مقابل ضم أحمد أيمن منصور، وعماد نبيل دونجا لاعب وسط الفريق.





وسرعات ما تحولت مجريات الأمور خلال الساعات الماضية، إلي طلب مجلس إدارة بيراميدز من الزمالك الحصول على جهود محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.





وحرصت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، علي استطلاع رأي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حول موقفه من رحيل عبد الغني وانضمامه لصفوف بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي.





ورفض كارتيرون فكرة رحيل عبد الغني عن صفوف القلعة البيضاء، مؤكداً أهمية اللاعب وحاجة الزمالك له خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، للمنافسة على البطولات



