أمن المنوفية يضبط شاب استولى على نصف مليون جنيه من سيدة خليجية



تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز قويسنا يفيد بحضور سيدة تقيم المملكة العربية السعودية، لتحرير محضر ضد شاب يقيم دائرة مركز قويسنا، واتهمته بالاستيلاء على أموال تصل إلي ٥٠٠الف جنيه مصري، خلال عامين عن طريق التحويلات البنكية، حيث كان قد نشأت بينهما علاقة عاطفية، ووعدها بالزواج، وعليه قدمت له الأموال لمساعدته علي شراء عش الزوجية، ولكن عندما حضرت إلى القاهرة رفض الزواج منها وتهرب.



وعليه، تمكنت وحدة مباحث قويسنا بقيادة المقدم أحمد شمس من القبض على الشاب ويدعى” ع. م. ع” 19عاما، مقيم ميت سراج دائرة مركز قويسنا التابعه لمحافظة المنوفية لتحقيق مع الشاب فيما ادعته المرأة السعودية.



وتم استكمال الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حررت سيدة، تحمل «الجنسية السعودية» محضرا ضد شاب أصوله من محافظة المنوفية، بسبب قيامه بالنصب عليها والاستيلاء علي مبلغ مالي كبير، بعد وعوده المتكررة لها بالزواج، مؤكدة أنه تحصل على 500 ألف جنيه على مدار سنتين قمت بتحويلهم لحسابه ورفض يتجوزني.