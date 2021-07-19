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وزير الشؤون الدينية السوداني: مؤتمر الإفتاء يكشف استراتيجيتها في العمل الجماعي وتوحيد الأمة الإسلامية

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:40 م
وزير الشؤون الدينية السوداني
وزير الشؤون الدينية السوداني
محمود الجلاد
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أعلن الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، مشاركته مؤتمر دار الإفتاء المصرية الذي ينطلق تحت عنوان « مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون« في الثاني والثالث من شهر أغسطس القادم.
وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، إن هناك أهمية قصوى للتعاون بين المشترك دول العالم الإسلامي فيما يتعلق بالفتوى لذلك يجب الأخد في الاعتبار متطلبات العصر والمرحلة الحالية وهي الرقمنة والحوسبة العولمة؛ للعمل على الاستفادة منها في أيصال الفتوى بالطريقة الصحيحة.
وأوضح مفرح، أن عنوان مؤتمر دار الإفتاء المصرية، يكشف عن استراتيجيتها ومواكبتها لمستجدات العصر، وذلك لما فيه من أهمية كبيرة في المباشرة والتلقائية وتقليل الجهد وسرعة الرد وزيادة الإنتاج المعرفي زيادة ومواكبة العولمة ومتطلبات العصر.
وأضاف وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، أن ما نشهده الآن يُعد جهود كبيرة في السير على الطريق الصحيح في توحيد الأمة الإسلامية والعمل على الإفتاء الجماعي الذي نبحث عنه في كبريات القضايا التي تضم الإرهاب والفساد والتطرف والعنف.
وتعقد دار الإفتاء المصرية، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مؤتمرها السنوي السادس تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون» في الثاني والثالث من شهر أغسطس المقبل، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من 85 دولة، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.
ومن المنتظر يشهد المؤتمر إزاحة الستار عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج، وتستشرف بها الدار والأمانة ما هو منتظر منها في المستقبل من خطط طَموح ومشروعات واعدة وفعاليات دولية وإصدارات علمية، وكل ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويمنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، ويعزز مسيرة العمل الوطني، فضلًا عن عرض مجموعة من الأبحاث المواكبة لمقتضيات العمل الدينيِّ.

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