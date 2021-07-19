برشلونة يرفض الصفقة التبادلية مع يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية، ان الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فشلت بسبب النادي الإسباني.





وكانت بعض الصحف الإيطالية، أبرزت ان هناك صفقة تبادلية بين الناديين، حيث عرض يوفنتوس الويلزي ارون رامسي، مقابل عودة البوسني ميراليم بيانيتش إلي تورينو.





وكشف فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"تويتر"، أكد: إنه لا توجد فرصة لإبرام هذه الصفقة التبادلية، لأن برشلونة لا يفكر في ضم رامسي بسبب راتبه المرتفع.





وأشار: خاصةً ان ميراليم بيانيتش لم يوافق حتى الآن على ترك برشلونة خلال صفقة تبادلية، رغم ضغط النادي الكتالوني عليه، من أجل القبول بهذا الحل.





ويعمل نادي برشلونة على بيع العديد من اللاعبين في الصيف الحالي، من أجل خفض رواتب الفريق، بجانب تجديد عقد ليونيل ميسي، دون مخالفة قانون اللعب المالي النظيف في إسبانيا.



