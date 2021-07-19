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صحة مكة: التزام عالي من الحجاج بالإجراءات الوقائية لكورونا (فيديو)
الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:42 م
رقية جمال
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قال الدكتور وائل مطير، مدير عام الشئون الصحية بمكة المكرمة، إن هناك عدد من الخدمات الوقائية تقدم لحجاج بيت الله الحرام تشمل التأكد من أخذهم للقاحات واستكمال الجرعات لكافة الحجاج، والإشراف الميداني على سكنات الحجاج وتنقلهم في الحافلات، وتمتد الخدمات لحزمة من الخدمات العلاجية تقدم من خلال مستشفيات مشعر عرفات ومشعر منى، ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجانب الدعم المساند من فرق الطب الميداني المتواجدة بالقرب من أماكن تجمع الحجاج.
وأضاف "مطير"، خلال حواره مع مراسل فضائية "mbc مصر2"، اليوم الاثنين، أن هناك مستشفى بجوار جبل عرفة تسمى مستشفى جبل الرحمة، تقدم كافة الخدمات العلاجية من عمليات جراحية وعمليات مناظير واستقبال الطوارئ والاجهاد الحراري وضربات الحرارة بجانب العيادات الخارجية، موضحًا أن هذا المستشفى بدأ تشغيله منذ أمس.
وتابع مدير عام الشئون الصحية بمكة المكرمة، أن هناك خدمات ميدانية تشمل الفرق الميدانية التي تتواجد بأماكن تجمع الحشود البشرية بسيارات إسعاف مجهزة للتدخل السريع ونقل الحالات ومباشرة الحالات في الميداني، بالإضافة إلى الفرق الميدانية للطب الوقائي التي تشرف على تطبيق الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، مشددا على أن هناك التزام عالي من الحجاج بالإجراءات الوقائية لكورونا، بالإضافة إلى أنهم جميعهم حاصلين على جرعتين لقاح.
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