Advertisements

صحة مكة: التزام عالي من الحجاج بالإجراءات الوقائية لكورونا (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور وائل مطير، مدير عام الشئون الصحية بمكة المكرمة، إن هناك عدد من الخدمات الوقائية تقدم لحجاج بيت الله الحرام تشمل التأكد من أخذهم للقاحات واستكمال الجرعات لكافة الحجاج، والإشراف الميداني على سكنات الحجاج وتنقلهم في الحافلات، وتمتد الخدمات لحزمة من الخدمات العلاجية تقدم من خلال مستشفيات مشعر عرفات ومشعر منى، ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجانب الدعم المساند من فرق الطب الميداني المتواجدة بالقرب من أماكن تجمع الحجاج.

وأضاف "مطير"، خلال حواره مع مراسل فضائية "mbc مصر2"، اليوم الاثنين، أن هناك مستشفى بجوار جبل عرفة تسمى مستشفى جبل الرحمة، تقدم كافة الخدمات العلاجية من عمليات جراحية وعمليات مناظير واستقبال الطوارئ والاجهاد الحراري وضربات الحرارة بجانب العيادات الخارجية، موضحًا أن هذا المستشفى بدأ تشغيله منذ أمس.

وتابع مدير عام الشئون الصحية بمكة المكرمة، أن هناك خدمات ميدانية تشمل الفرق الميدانية التي تتواجد بأماكن تجمع الحشود البشرية بسيارات إسعاف مجهزة للتدخل السريع ونقل الحالات ومباشرة الحالات في الميداني، بالإضافة إلى الفرق الميدانية للطب الوقائي التي تشرف على تطبيق الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، مشددا على أن هناك التزام عالي من الحجاج بالإجراءات الوقائية لكورونا، بالإضافة إلى أنهم جميعهم حاصلين على جرعتين لقاح.

أخبار تهمك

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 23 ساعة

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ يوم

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر.. خطبة عرفة من مسجد نمرة

منذ ساعتين

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 16 ساعة

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

منذ حوالي 3 ساعات

بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم صفقة مدوية مقابل 4 ملايين دولار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 12 ساعة

هيئة الأرصاد تكشف بشرى سارة عن طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

الدبابة الكونغولية توافق على الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد تأهل الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من نصف ساعة

تحرك عاجل من "الداخلية" بشأن فيديو لابن يضرب والده.. وتكشف التفاصيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:54 ص

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان

01:40 م

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

10:19 ص

بث مباشر.. خطبة عرفة من مسجد نمرة

12:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس