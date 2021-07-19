ولي عهد أبوظبي يصل إلى الرياض وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه

وصل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الاثنين، إلى الرياض وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أفواج الحجاج، في يوم التروية، حيث قامت باستقبالهم وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.