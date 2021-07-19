غلق 3 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم

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غلق 3 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:45 م
الفيوم: ريهام على
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قام المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، بجولة تفقدية بمركز إطسا، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة بالقرى، ووجه السكرتير العام بغلق 3 مقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
كما تم خلال الحملة رفع ١٧حالة إشغال طريق، وتحصيل عدد ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة.
وفي سياق متصل، تفقد المهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، عددًا من شوارع مدينة سنورس، شملت شوارع النقراشي، وأحمد شوقى، والزهيري، وناصر، للوقوف على حالة النظافة العامة ومدى التزام المحال التجارية بالإجراءات الوقائية، وتم خلال الجولة رفع عدد 45 حالة إشغال طريق.
كما تفقد السكرتير المساعد، مستشفى سنورس المركزي للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى توافر أدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية، فضلًا عن التأكد من توافر المستلزمات الطبية للمترددين على المستشفى.
كما تم خلال الحملة رفع ١٧حالة إشغال طريق، وتحصيل عدد ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة.
وفي سياق متصل، تفقد المهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، عددًا من شوارع مدينة سنورس، شملت شوارع النقراشي، وأحمد شوقى، والزهيري، وناصر، للوقوف على حالة النظافة العامة ومدى التزام المحال التجارية بالإجراءات الوقائية، وتم خلال الجولة رفع عدد 45 حالة إشغال طريق.
كما تفقد السكرتير المساعد، مستشفى سنورس المركزي للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى توافر أدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية، فضلًا عن التأكد من توافر المستلزمات الطبية للمترددين على المستشفى.
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