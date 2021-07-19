غلق 3 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم

قام المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، بجولة تفقدية بمركز إطسا، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة بالقرى، ووجه السكرتير العام بغلق 3 مقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.



كما تم خلال الحملة رفع ١٧حالة إشغال طريق، وتحصيل عدد ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة.



وفي سياق متصل، تفقد المهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، عددًا من شوارع مدينة سنورس، شملت شوارع النقراشي، وأحمد شوقى، والزهيري، وناصر، للوقوف على حالة النظافة العامة ومدى التزام المحال التجارية بالإجراءات الوقائية، وتم خلال الجولة رفع عدد 45 حالة إشغال طريق.



كما تفقد السكرتير المساعد، مستشفى سنورس المركزي للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى توافر أدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية، فضلًا عن التأكد من توافر المستلزمات الطبية للمترددين على المستشفى.

