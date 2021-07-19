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لوجود خلافات مالية بينهما.. حبس المتهم بقتل مواطن خلال مشاجرة بالمرج

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس المتهم بقتل مواطن خلال مشاجرة بسبب وجود خلافات مالية بالمرج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج بإستقبال إحدى المستشفیات (أحد الأشخاص، مقیم بدائرة القسم) متوفى على إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.

وبالفحص تبین حدوث مشادة كلامیة بین المتوفي و(بائع متجول، مقیم بدائرة القسم) حال تواجدھما بدائرة القسم بسبب خلافات مالیة فیما بینھما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتھم على المجني علیه بالضرب بإستخدام سلاح أبیض "مطواة " كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إلیها والتي أودت بحیاته، ولاذ بالفرار.

وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (السلاح الأبیض المستخدم فى ارتكاب الواقعة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

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مشاجرة قتل مواطن خلافات مالية حوادث الفجر حبس المرج

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