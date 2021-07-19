272.5 مليار دولار استثمارات الدول العربية في سندات الخزانة الأمريكية

بلغت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية (مايو) الماضي 272.5 مليار دولار، تمثل 3.8 في المائة من حيازة دول العالم في أداة الدين الأمريكية، البالغة نحو 7.135 تريليون دولار.





ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 12 دولة عربية تستثمر أموالا في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية (مارس) 2021، تتصدرها السعودية التي تستحوذ على نصيب الأسد بحصة 46.7 في المائة، بقيمة استثمارات 127.3 مليار دولار، تمثل 1.8 في المائة من استثمارات دول العالم في أداة الدين الأمريكية، محتلة المركز الـ14.





وشهد شهر مايو الماضي أكبر مشتريات في سندات الخزانة الأمريكية منذ يونيو 2020 "خلال 11 شهرا" بنحو 64.7 مليار دولار، ليكون ثاني شراء شهري على التوالي بعد مشتريات بـ41.9 مليار دولار في أبريل السابق له.





وبالعودة إلى المستثمرين العرب، جاءت الإمارات في المركز الثاني بعد السعودية باستثمارات 57.3 مليار دولار، تمثل 21 في المائة من استثمارات العرب، و0.8 في المائة من استثمارات دول العالم، وثالثا الكويت باستثمارات 45.9 مليار دولار، تمثل 16.9 في المائة من استثمارات العرب، و0.6 في المائة من استثمارات العالم.





واحتلت العراق المركز الرابع باستثمارات 20.9 مليار دولار، تمثل 7.7 في المائة من استثمارات العرب، و0.3 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم قطر باستثمارات 7.1 مليار دولار، تمثل 2.6 في المائة من استثمارات العرب، و0.1 في المائة من استثمارات دول العالم.





وفي المرتبة السادسة تأتي سلطنة عمان، باستثمارات 5.4 مليار دولار، تمثل 2 في المائة من استثمارات العرب، و0.1 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم المغرب باستثمارات 4.1 مليار دولار، تمثل 1.5 في المائة من استثمارات العرب، و0.06 في المائة من استثمارات دول العالم.





وحلت مصر ثامنا، باستثمارات تبلغ 2.2 مليار دولار، تمثل 0.8 في المائة من استثمارات العرب، و0.03 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم موريتانيا باستثمارات 841 مليون دولار، تمثل 0.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.





وعاشرا جاءت البحرين، باستثمارات 828 مليون دولار، تمثل 0.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.





وفي المرتبة الـ11 حلت الجزائر باستثمارات 681 مليون دولار، تمثل 0.2 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم، وأخيرا، جاءت لبنان باستثمارات مليون دولار.





والاستثمارات العربية والسعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.







